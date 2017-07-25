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Kayıp şahıs 16 gün sonra ölü bulundu

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Arslanca köyü Zuvar Yaylası'nda 16 gün önce kaybolan şahıs ölü bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 07:50
Kayıp şahıs 16 gün sonra ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Araklı ilçesi Kestanelik köyünde yaşayan Samettin Kul (61), 8 Temmuz günü çobana teslim ettiği koyunlarının kırkım zamanı geldiği için yanlarına gitmek üzere yola çıktı.

Yoğun sis nedeniyle Arslanca köyü Zuvar Yaylası mevkiinde kaybolan Kul için bir hafta boyunca köylüler, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından köye bağlı 8 yaylada ve kırsalda arama yapıldı ancak bir iz bulunamadı.

Bugün akşam saatlerinde bir çoban, Salmankaş Tüneli'ne yakın mesafedeki Zuvar Yaylası kırsalında Kul’un cansız bedenini buldu. Deforme olmaya başladığı öğrenilen ceset, cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 07:50
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