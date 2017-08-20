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Kayıp köpeğini bulana otomobilini hediye etti!

Kocaeli Kartepe'de Pitbull cinsi köpeğini kaybeden Yüksel Ateş, köpeği bulup getiren Suphi Karadağ'a otomobil hediye etti.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:40
Kayıp köpeğini bulana otomobilini hediye etti!

Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye'de yaşayan Yüksel Ateş, bir süre önce Pitbull cinsi Ateş isimli köpeğini kaybetti. Yüksel Ateş ile yakınları her yerde Ateş'i aradı ancak herhangi bir ize rastlamadı.

Ateş, sosyal medya aracılığıyla köpeğini bulup getirene otomobil hediye edeceği vaadinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre yapılan duyurular sonrasında Sakarya Sapanca'dan sevinçli haber geldi.

Suphi Karadağ isimli şahıs köpeği bir süre önce bulup bakmaya başladığını, sahibini araştırırken ilanı görmesi üzerine Yüksel Ateş ile irtibata geçtiğini söyledi.

Ateş köpeğine kavuştuktan sonra işleri nedeniyle yeğeni Hyundai marka bir aracı Karadağ'a teslim etti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:40
  1. hayvan sevgisi
  2. köpeğini bulana
  3. otomobilini hediye
  • EnverEnver1 sa önce
    Güzel yöntem, kaybolan çocuklar için de böyle yapılabilir.... Allah esirgesin....
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