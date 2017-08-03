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Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür haber yok

Mersin’in Silifke ilçesinde 8 Temmuz’dan bu yana haber alınamayan Hollandalı genci bulmak için ailesi Adana’ya geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:39
Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür haber yok

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Joey Hoffman, temmuz ayı başında 2 arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye’ye geldi. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin’i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz’da Silifke’de kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman’a ulaşamayınca durumu Hollanda’daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana’ya geldi.

Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin’de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz’da haber aldıklarını belirterek, "Önce Hollanda’da polise başvurduk. Daha sonra 2 arkadaşımla birlikte Türkiye’ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye’de kalacağız" dedi.

Hoffman’ın bulunması için Adana ve Mersin polisinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:39
  1. Türkiye
  2. Mersin
  3. Adana
  4. Hollanda
  5. Mers
  6. Silifke
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