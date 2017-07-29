Kayıp gençler 2 gündür bulunamadı

Denizde kaybolan Ümit Kılıç (18) ile Onur Öztürk’ün (17) bulunması için dünden bu yana sahil güvenlik, AKUT, jandarma ve belediye dalgıç ekiplerinin havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları sürerken, uzmanlar açık denizde arama faaliyetlerinin zorluğuna vurgu yaptı.

“Kilometrelerce açığa sürüklenmiş olabilirler”

Gençlerin denizde kaybolduğu bölgede 8 kişilik ekiple arama ve tarama çalışmalarına katılan AKUT arama kurtarma uzmanları, Ümit Kılıç ile Onur Öztürk’ün kaybolduğu gün rüzgarın şiddetinin fazla olduğunu dikkat çekerekkısa sürede kilometrelerce açığa sürüklenmiş olabileceklerini ifade etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Cindemir "Dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan gençler açığa sürüklenmiş olma ihtimalleri çok yüksek. Belirli bir arama yöntemiyle dalgıçlarımız tüplü dalışla arama çalışmalarını bulanık denizde güçlükle sürdürmektedir. Sahil güvenlik ekipleri ise havadan ve botla açık denizde arama çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Öte yandan olay yerine gelerek arama tarama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Harun Sarıfakıoğulları, gözyaşları içerisinde çocuklarından gelecek haberi bekleyen aileleri de teselli ederek bulunması için bütün imkanların kullanılması talimatını verdi. Arama çalışmalarına, sahil güvenlik botlarının yanı sıra balıkçı teknelerinin de katıldığı görüldü.