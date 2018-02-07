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Kayıp Ecem Balcı için Çarşı grubu devreye girdi

Kanser hastası annesi Esra Ercömert 14 Ocak’ta kızının üzüntüsünden canına kıydı. Kocaeli polisi özel ekip kurdu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ecem'in bulunması için, takımın taraftar grubu Çarşı da çaba gösteriyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
Kayıp Ecem Balcı için Çarşı grubu devreye girdi

Kocaeli Gölcük'e bağlı Şirinköy Mahallesi'nde, babasından boşanan annesi Esra Ercömert ile birlikte yaşayan, Ecem Balcı (17), göğüs kanserine yakalanınca, geçen yılın son günlerinde ameliyat oldu. 5 Ocak'ta evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen genç kızın ortadan kaybolması 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulan ve bu nedenle psikolojik tedavi gören anne Esra Ercömert'i yıktı. Baba Gökhan Balcı, kızının Gölcük'teki erkek arkadaşına WhatsApp'tan, eski eşi Esra Ercömert'in erkek arkadaşı Süleyman Kara'yı kastederek, "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk. 'Bu tacı sana vereceğim' dedi. O'nunla buluşacağım" şeklinde mesajı yazdığını belirledi. Gözaltına alınan ve Ecem ile ilgili bir bilgisi olmadığını öne süren Kara, başka suçtan tutuklandı.

On gün süren aramalardan sonuç alınamayınca anne Ercömert 14 Ocak'ta Kandıra Kartalkayası mevkisinden denize atlayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİNDE İFADESİ ALINDI

Ercömert'in intiharı sonrası, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü, Ecem için özel ekip kurdu. Özel ekip, savcılık izniyle cezaevine giderek, Süleyman Kara'nın ifadesini aldı. Anne ve kızının cep telefon kayıtlarının incelenmesi de devam ediyor.

ÇARŞI GRUBUNDAN VİDEO

Sabah'ın haberine göre koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ecem'in bulunması için, takımın taraftar grubu Çarşı da çaba gösteriyor. Ecem'in bir videosunu hazırlayarak sosyal medyadan yayımlayan Çarşı grubu, genç kızı gören ya da yerini bilenlerden polise veya yakınlarına haber vermesini istedi. Ancak aradan geçen 1 aya rağmen Ecem'e henüz ulaşılmadı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
  1. Ecem Balcı
  2. BEŞİKTAŞ
  3. ÇARŞI

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