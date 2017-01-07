Kayıp çocuklar Antalya'da ortaya çıktı!

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Kabataş Lisesi'nde okuyan Eray Aygün (16), berber çırağı olan Harun Alkan (17) ve eczacı kalfası olan Cemil Yosun (17) yılbaşından hemen sonra ailelerine haber vermeden evlerinden ayrıldı. İlkokul arkadaşı olan çocukların eve gelmemesi üzerine meraklanan aileler en yakın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayboldukları tarihin ertesi günü üçünün de resminin bulunduğu kayıp afiş hazırlayan aileler sosyal medya hesaplarından kayıp ilanını paylaştı. İlanı verdikleri günün ertesi sabahında Bursa'dan kayıp çocukların görüldüğü bilgisi gelen aile, vakit kaybetmeden yola koyuldu.

Daha sonra Antalya'da ikamet eden duyarlı bir vatandaş 3 çocuğu gördü. Vatandaşın polise haber vermesiyle çocuklar bulundu. Polis ekipleri, çocukları Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim etti. Aileler il müdürlüğü ilk kabul servisinde çocuklarını teslim aldı.