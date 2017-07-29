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Kayıp çobandan 4 gündür haber yok

Denizli’nin Çameli ilçesinde sürüyü otlatmak üzere evden ayrılan çobandan 4 gündün haber alınamıyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:15
Kayıp çobandan 4 gündür haber yok

Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Sökmen (38) sürüyü otlatmak üzere Salı günü evden ayrıldı. Arazide sürüleri otlatan çoban akşam geri dönmeyince ailesi ve sürü sahipleri merak etti. Mehmet Sökmen’e ulaşmaya çalışan ailesi ve mahalle sakinleri sonuç alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Bekar olduğu öğrenilen Sökmen’i arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, Mehmet Sökmen’i görenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine haber vermelerini istedi. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:15
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