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Kayıp ceset 30 yıl sonra buzların içinde bulundu

İsviçre Alpleri'nde iki dağcı 30 yıldır kayıp olan Alman dağcının cesedini buldu. Geçtiğimiz ay 75 yıldır bulunamayan bir çiftin cesedi yakın bölgede ortaya çıkmıştı. Uzmanlar buzların içinden çıkan cesetlerin sebebinin küresel ısınma olduğunu söylüyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:02
Kayıp ceset 30 yıl sonra buzların içinde bulundu

İsviçre'nin Valais kantonundaki Alpler'de yürüyüşe çıkan 2 dağcı buzlların arasında ceset kalıntıları buldu.

Yapılan labaratuvar testleri cesedin 30 yıl önce 40'lı yaşlarda olan kaybolan Alman dağcıya ait olduğunu ortaya koydu. Söz konusu dağcı 11 Ağustos 1987 tarihinde kaybolmuştu. 

İsviçre'li yetkililer  son zamanlarda Alpler'deküresel ısınma sonucu buzulların geri çekildiğini ve yıllardır kayıp olan cesetlerin oraya çıktığına dikkat çekti. 

Geçtiğimiz ay 75 yıldır cesetleri bulunamayan İsviçreli bir çift  Tranfleuron buzullarının olduğu  bölgede bulunmuştu. Çiftin 79 yaşındaki kızı bunca yıl bulunamayan cesetlerin yabani hayvanlar tarafından yendiğini düşünüyordu. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:02
  1. buzul
  2. ceset
  3. İsviçre
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