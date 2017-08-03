Kayıp ceset 30 yıl sonra buzların içinde bulundu

İsviçre'nin Valais kantonundaki Alpler'de yürüyüşe çıkan 2 dağcı buzlların arasında ceset kalıntıları buldu.

Yapılan labaratuvar testleri cesedin 30 yıl önce 40'lı yaşlarda olan kaybolan Alman dağcıya ait olduğunu ortaya koydu. Söz konusu dağcı 11 Ağustos 1987 tarihinde kaybolmuştu.

İsviçre'li yetkililer son zamanlarda Alpler'deküresel ısınma sonucu buzulların geri çekildiğini ve yıllardır kayıp olan cesetlerin oraya çıktığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay 75 yıldır cesetleri bulunamayan İsviçreli bir çift Tranfleuron buzullarının olduğu bölgede bulunmuştu. Çiftin 79 yaşındaki kızı bunca yıl bulunamayan cesetlerin yabani hayvanlar tarafından yendiğini düşünüyordu.