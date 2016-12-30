Kayıp Büyükelçi'nin yakılmış cesedi bulundu!

Brezilya’da üç gündür kayıp olan Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’in cesedi yakılmış bir arabanın içinde bulunduğu iddia ediliyor.



Kyriakos Amiridis en son Pazartesi günü Brezilyalı eşinin arkadaşlarının evinden çıkarken görüldü. Amiridis çiftinin ziyaret ettiği ev rio de Janeiro’nun kuzeyindeki bir varoş mahallesindeydi.



Rio eyalet polis yetkilisi yaptığı açıklamada, Kyriakos Amiridis’in eşinin kayıp ihbarını Çarşamba günü yaptığını belirtti. Brezilya’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Globo TV, elçinin kaybolmuş olduğunu Nova Iguacu bölgesinde yanmış bir aracın bulunduğunu bildirdi. Fakat doğrudan bir açıklama almak için bir polis sözcüsüne ulaşılamadı.



Amiridis’in kaybolmasının ardından herhangi bir iletişim çabası yaşanmadığı için Polis olayın bir kaçırılma vakası olduğuna inanmıyor. Yunanistan büyükelçiliğinden yapılan bir açıklaya göre ise Amiridis ayın 9’una kadar izinli oldupu ve tatilini Rio’da geçirdiği söylendi.



59 yaşındaki Amiridis 2012’den 2016’ya kadar Libya Büyükelçiliği de yapmıştı.

