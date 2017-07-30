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Kayıp alzaymır hastası kadın dronelu operasyonla bulundu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Serçeler köyünde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, drone destekli kurtarma operasyonuyla bulundu.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:20
Kayıp alzaymır hastası kadın dronelu operasyonla bulundu

Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin düzenlediği drone destekli operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Serçeler köyünde ikamet eden Ümmahane Akpınar (73), 28 Temmuz'da kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca Akpınar'ın bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.

Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) eşlik etti.

Akpınar'ın kaybolduğu bildirilen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına farklı noktalardan havadan drone desteği verdi.

50 kişinin katıldığı ve 48 saat süren çalışmada Ümmahane Akpınar, Beşiktepe mevkisinde bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince muayene edilen ve herhangi bir sorunu bulunmayan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilerek tedbir amaçlı kontrolden geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:20
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Akpınar
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