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Kayıp 879 tır

Pentagon'a gönderilen raporda 879 TIR silahın kayıp olduğu ortaya çıktı! Silahların nerede ve kimde olduğu bilinmiyor ya da özellikle saklanıyor...

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:06
Kayıp 879 tır

ABD'de kurumlar Başkan'ı yalanlıyor. Sözcüler, bakanlık veya Başkan'ın emirlerini değil, bağlı oldukları akımın metinlerini okuyabiliyor. Suriye ve Irak'ta bulunan Amerikalı generaller, aynı bölge için birbirlerinden habersiz plan yapıyor.

ABD Başkanı Trump, kendi istihbarat servisini kurmak için adım atıyor. Washington'da FBI eski Başkanı Mueller, Trump ve ailesini hapse atmak için her detayı hazırlıyor.
Bazı Yahudi lobi kuruluşlarının desteklediği generaller, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'ı görevden almak için Pentagon'da kitlesini genişletiyor.

Savaş içten içe büyüyor!

Önemli generallerin çocukları, karşıt görüşteki generallerin baskısıyla çalıştıkları şirketlerden atılıyor. Kritik noktalarda görev yapan büyükelçilerin hiçbiri Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermiyor.
Elçiliklerin belki de tümü Pentagon tarafından yönetiliyor.

Trump ve ekibi, Rusya ile bağlantı kuruyor.

Ortaklık istiyor.
Washington'daki başka bir güç, Rusya'yı bitirmek için oligarkları kara listeye alıyor.
Suriye'de Rus askerlerine saldırı düzenliyor.

Washington'da Pentagon'a yakın olan güçler, İran, Türkiye ve Rusya'nın karıştırılmasını istiyor.
Hem de bir an önce..

Karşıt güç ise İran'la bile anlaşma zemini arıyor. Amerikan medyasında Trump'la ilgili yarısı doğru yarısı iftira haberleri yapılıyor.

Çaresiz kalan ABD Başkanı Trump ise her gece twitter'dan medyaya ağır hakaretlerde bulunuyor.

Trump, damadı Kushner tarafından yönlendiriliyor. Damat da Yahudi lobileri tarafından.
Şimdi bu kadar sorunların yaşandığı ABD'nin Suriye'de veya Irak'ta hatta Afganistan'da bile başarılı olması mümkün değil.

ABD'nin 50 kadar casus uydusu var. 50'sinin raporları da birbirlerinden gizleniyor.
Hatta bazı uydular birbirlerini karartmak için yönlendiriliyor.
16 Amerikan istihbarat birimi de bilgi paylaşımını bitirdi. Herkes kendi istihbaratını kendi ekibine gönderiyor. Suriye'de hangisi, Amerika'da hangisi öne çıkacak bunu da bilen yok.

YPG'ye gönderilen silahların 4-5 bin TIR olduğu söyleniyor.
Ancak 1 Ocak 2018'de Pentagon'a gönderilen raporda, 879 TIR silahın nerede olduğunun bilinmediği bildirildi..

Kaybolan birkaç mermiden söz etmiyoruz. 879 TIR silahın nerede olduğunu bilen yok. 

Kayıp 879 TIR konusunda PENTAGON 'a göre suçlu NATO...
Çünkü NATO tarafından TIR'ların güzergahının bazı örgütlere verildiğiyle ilgili bilgiler var.
Şimdi o örgütlerin PENTAGON 'dan değil NATO'dan emir aldığı söyleniyor.
Kim bunlar? Yine bilen yok!.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:06
  1. kayıp tır
  2. trump
  3. rusya
  4. suriye

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Gidişle ABD, Kendi KendiniYok Edecek Anlaşılan. DışarıdanMüdahaleyeGerek Kalmayacak.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Kanla beslenen abd vede ab ülkeleri. Nerede kaldı sizin o insan hakları hikayeniz
  • davincidavinci2 sa önce
    tabi tabi kaybolmuştur.şeytan aldı götürdü satamadan getirdi.teröre yardım ettik teröristlere vermedikkayboldu yalanları.
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