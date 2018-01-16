Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kayıp 700 bin Euro' davasında karar verildi!

Cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun Münevver Karabulut’u öldürdüğü villadaki paraları tutanağa geçirmedikleri iddia edilen 6 polis ile villanın güvenlik kamerası görüntülerini sildikleri iddia edilen iki site görevlisine 1’er yıl hapis cezası verildi.

16 Ocak 2018 Salı 16:23
'Kayıp 700 bin Euro' davasında karar verildi!

Münevver Karabulut 2009’da erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü. Cinayet davası yıllarca ülke gündeminde kaldı. Cinayetle ilgili aralarında tazminat davalarının da olduğu toplam 12 dava açıldı. Davalardan biri de, olay gecesi villada inceleme yapan 6 polisin buldukları ve 700 bin Euro olduğu iddia edilen parayı tutanağa geçirmedikleri, site görevlileri ile birlikte villayı gören güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri iddiasıyla açıldı. Cinayetin üzerinden geçen 8.5 yılda 9 sanıklı bu dava hariç tüm davalar karara çıktı. Davanın sanığı Cem Garipoğlu cezaevinde intihar etti.

TÜM SANIKLARA BİRER YIL HAPİS

Mahkeme polisler Gökmen Karadağ, İhsan Körpınar, Tayfun Kayın, Murat Dönmez Ahmet Burak Demirbaş ve Sami Avcı’ya görevi kötüye kullanma suçundan, site görevlileri Ufuk Yemişci ve Yusuf Palta’ya ise suç delillerini yok etme ve değiştirme suçundan 1’er yıl hapis cezası verdi.

POLİSLERE 20, SİVİLLERE 10 TAKSİT

Mahkeme verilen 1’er yıl hapis cezasını sanıkların duruşmalardaki tutumları nedeniyle 10 aya indirdi. Daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 liradan 6 bin lira para cezasına çevirdi. Polis sanıkları cezayı 20 ayda 300’er lira taksitle, sivil sanıkların ise 10 ayda 600’er lira taksitle ödemelerine hükmeden mahkeme heyeti, ceza taksitlerinin ödenmemesi durumunda sanıkların hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

'İSTİNAF YOLUNA GİDECEĞİZ'

Avukat Rezan Epözdemir, “Bugün adalet beklentimiz vardı. Tüm kurumların iflas ettiği, sistemin sorgulandığı bir dosya olmuştu. Her duruşma gelip isyan ediyoruz. Adalet çığlığını elimizden geldiğinde haykırmaya çalışıyoruz. Mahkeme şükürler olsun ki zaman aşımına 3 ay kala karar verdi. Mahkeme 10 ay ceza verdi ama bu bizler için yetersiz. Mutlaka istinaf yoluna da başvuracağız. Kanaatimizce verilen ceza yetersizdir” dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:23
  1. Münevver Karabulut
  2. Cem Garipoğlu
  • cuma aktaşcuma aktaş20 dk önce
    üstüne biz para ödeseydik bu suçlulara... Bu ne yaa. Bu ceza mı şimdi?
  • ali koçali koç40 dk önce
    allah düşürmesin ama bu ülkede adalet diye bir sey kalmamış gibi
  • AbdullahAbdullah53 dk önce
    Polislerin yedi ceddinin hesapları kontrol edilsin. Bir kuruş fazladan yemeye çalışırlarsa her tür malına mülküne el konulsun ve hapse gönderilsin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı
  1. Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell..
  2. Afrin'e gönüllü askerlik için..
  3. Mustafa Denizli, İran'a geri döndü
  4. “Mantar üreterek hem terapi görüyor..
  5. Barzani'den yeni karar... Seçimleri..
  6. Afrin neden önemli? İşte sebebi
  7. BAE tarafından kaçırılmıştı.....
  8. Ümraniye Belediyesi’nden öğrencilere..
  9. Uysal Türkiye üçüncüsü
  10. Sanatın kaynağı aşktır
  11. Kağıthane'ye Hobi Bahçesi kuruluyor
  12. İstanbul Boğazı'nda yakalandı
  13. SEDAŞ Enerjinin 2017 yılı rakamlarını..
  14. Başkan Toru’dan pazarcı esnafına ziyaret
  15. Bakandan taşeron açıklaması: Yeni..
  16. Resmen batıyorlar... Lozan anlaşması..
  17. Sınırda hareketli saatler: Tanklar..
  18. Şüpheli vatandaşları fişleyecek
  19. Büyük projenin Afgan ayağı başlıyor
  20. O ülkede seçim çalışmaları başladı
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu