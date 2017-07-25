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Kayıp 4 ton altın bulundu…

Hazine avcıları, 1938’de Güney Amerika’dan Almanya’ya 4 ton altın taşırken kuzey Atlantik’te batan Alman kargo gemisinin yerini belirledi

25 Temmuz 2017 Salı 07:42
Kayıp 4 ton altın bulundu…

II. Dünya Savaşı döneminde Güney Amerika bankalarından alınan 100 milyon sterlin (460 milyon lira) değerindeki altınları Almanya'ya taşıyan ancak İzlanda açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. İngiltere'deki hazine avcısı şirketi Advanced Marine Services, 24 Eylül 1938'de İzlanda'nın 193 kilometre güneydoğusunda batan SS Minden isimli geminin gövdesine ulaştı. Hazine avcılarının bulunan enkazın içinde bir kutuya yerleştirilen 4 ton ağırlığında değerli metal bulunduğu belirtilirken, bu metalin 100 milyon sterlin değerindeki altın olduğu tahmin ediliyor. Güney Amerika'dan yüklenen altınların Almanya'ya doğru yola çıktığı ancak İngiliz donanma gemilerinin durumu fark etmesi üzerine, Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in geminin batırılması talimatını verdiği ileri sürülüyor. Hazine avcıları, hazinenin bulan kişi veya kuruma ait olduğunu, bu nedenle İngiltere'ye getirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Öte yandan İzlandalı yetkililer, Advanced Marine Services'ın ülke karasularında arama yapma izni olmadığını, bu nedenle hazinenin iadesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 07:42
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