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Kayınpederin otomobil oyunu! Gelinin aracı perte çıkınca…

Adana’da oto hırsızlığı çetesini çökertmek için harekete geçen ekipler, Bünyamin K.’ya ait olan oto kaportacılığı yapılan tamirhaneye baskın düzenledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
Kayınpederin otomobil oyunu! Gelinin aracı perte çıkınca…

Operasyonda yan yana duran aynı model ve renkteki biri pert, diğeri sağlam iki otomobil polisin dikkatini çekti. 68 EV 468 plakalı otomobilin motor-şase numaralarıyla ruhsattaki rakamlar örtüşmedi.

Polis, motor-şase numaralı aracın da İstanbul’da çalınan ve Ragıp Necdet Demirbilek’e (59) ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K. (45), gelininin perte çıkan aracıyla aynı özellikteki başka otomobili İstanbul’dan çalıp, gelinine ait aracın plakayı taktırdı.

K., aracın piyasa değeri olan 125 bin liralık ‘kefalet’ ile serbest bırakıldı. Demirbilek ise, “Arabamdan umudumu kesmiştim” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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