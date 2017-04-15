Kayı Boyu Derneği’nin yeni yeri törele açıldı

Açılış törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, Tepebaşı MHP İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Odunpazarı MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci ve davetliler katıldı.

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Sadık Fidan, açılışta yaptığı konuşmasında, ’’2000 yıllık şanlı Türk tarihimizdeönemli rol oynamış bir çok başarılara imza atmış ve bıraktığı eserler ile dünya var oldukça adından söz ettirecek olan Oğuzların Kayı Boyu ile aynı ruh ve adı taşıyacak olan Kayı Boyu Derneğimizin açılışını hep birlikte yapıyoruz ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim’’ dedi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise konuşmasında; ’’Güçlü Türkiye için bir araya geldik. Beraber bir çok etkinliğe imza atacağız. Dedelerimizin nesli Kayı Boyu’ndan gelmektedir. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim’’ diye ifade etti.

Açılıştan sonra; Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık ve beraberinde heyet dernek binasını gezdiler. Program sonuna doğru davetlilere gözleme ikramı yapıldı, Eskişehir’in yöresel halk oyunları gösterileri sunuldu.