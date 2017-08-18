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Kaygının yeni türü: Nomofobia

Günümüzün aksiyetesi: Tekno anksiyete (Nomofobia)! Son yapılan araştırmada akıllı telefonundan uzak kalma durumunda yaşanan anksiyetenin yaygınlaştığını ortaya koyuldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:43
Kaygının yeni türü: Nomofobia

Güney Kore’de yapılan son araştırmada, akıllı telefonundan uzak kalma durumunda yaşanan anksiyetenin yaygınlaştığı ortaya koyuldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Dr. Kim Ki Joon öncülüğündeki ekibin ülkedeki 300 öğrenciyle yaptığı araştırma, Cyberpsycho logy Dergisi’nde yayınlandı. Dr. Joon, “Nomofobia adını verdiğimiz endişenin yüksek oranlarda görüldüğü kişilerin, telefonu hafızalarıyla eşleştirdiğini gördük. bu kişiler için telefon, kendi hafızalarıyla eşdeğer” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:43
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