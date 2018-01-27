Kaygılar yersiz! Gelen kazanır

Bu haftaki mesaisinin büyük bir bölümünü Davos’ta gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda geçiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldıkları oturumlarda ve bire bir görüşmelerinde yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. İki isim de, Türkiye’ye karşı çekimser olan ve eksik bilgisi bulunan yatırımcıları, dünyayı kıskandıran makro ve mikro ekonomik verileri sunarak ikna etti.

Zirvede 4 oturumda konuşan Mehmet Şimşek, reel sektör yatırımlarında Türkiye’de işi olanların çok fazla kaygı taşımadığına vurgu yaparak, Türkiye’yi uzaktan takip edenlerin, jeopolitik riskler nedeniyle, algılarında bir miktar bozulma olduğunu, onları da rakamları ortaya koyup ikna ettiklerini söyledi. Yatırımcıların Türkiye’ye bakışını değerlendiren Şimşek şunları söyledi:

“Para yönetenler Türkiye’nin varlıklarını cazip buluyorlar. Jeopolitik gerginlikler, müttefiklerimizle zaman zaman ortaya çıkan gerginlikler, kafalarını kurcalıyor. Para politikasında daha öngörülebilir bir patika zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye’ye fon akışı var. Reel sektör yatırımları olarak bakınca Türkiye’ye ilişkin çok fazla kaygıları yok. Uzaktan Türkiye’yi takip edenlerin algılarında bir miktar bozulma var. Geçen yıl Türkiye’ye 12 milyar dolar üzerinde doğrudan yatırım akışı oldu. 30-40 şirket CEO’suyla bir araya geldik.”

YATIRIMLAR BÜYÜMEYE

Şimşek, “Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Yeni Büyüme Paradigması” başlıklı oturumdaki konuşmasında ise, Türkiye’nin yatırımlarını, büyümeyi ve üretimi artıran alanlara yoğunlaştırdığını söyledi. Uzun vadede demografik yapının Türkiye’nin ekonomik görünüme ve büyümesine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Şimşek, reformlarla ülkede daha iyi bir yatırım iklimi ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER AĞIRLIKTA

Zirveye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, ikili temaslara ağırlık verdi. Bakan Zeybekci, Dow Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve DowAksa Yönetim Kurulu Başkanı Heinz Haller ve Uber Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pierre-Dimitri Gore-Coty ile ayrı ayrı görüştü.

Zeybekci, Türkiye’nin yasal prosedürleri yerine getiren her türlü yatırımcıya kapısının açık olduğunu söyledi.