Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaydıraktan kaymayı çok yanlış anlayan ufaklık

Eddy isimli bir çocuk evlerinin bahçesine kurdukları mini kaydırağı kaymak için değil atlamak için kullanıyor...

21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:51
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:51
  1. Kaydıraktan kayan ufaklık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    1. Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    2. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    3. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    4. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    5. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    6. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    7. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    8. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    9. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    10. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    11. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    12. Lapseki’de yol çalışmaları
    13. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    14. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    15. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    16. Gediz’de Motosiklet Festivali
    17. Organik tarım için 630 km pedal..
    18. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    19. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    20. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!