Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaybolan inşaat işçisinin cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kaybolan bir inşaat işçisinin cansız bedeni, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
Kaybolan inşaat işçisinin cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Hızır Çiçek (30) isimli inşaat işçisi bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi ile bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 hafta süren arama çalışmasının ardından acı haber gelirken, talihsiz inşaat işçisinin cenazesi çalıştığı şantiyeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bayat Göleti’nde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri işçinin su yüzüne çıkan cenazesinin alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri genç adamın cenazesini halat yardımı ile göletten çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Göle
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    1. Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    2. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    3. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    4. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    6. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    7. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    8. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    9. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    10. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    11. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    12. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    13. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    14. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    15. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    16. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    17. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    18. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    19. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    20. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi