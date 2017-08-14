Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaybolan Hollandalı ölü bulundu!

Silifke'de kayıp olan Hollandalı Joey Hoffman, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Kuruçay deresi içinde ölü olarak bulundu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
Kaybolan Hollandalı ölü bulundu!

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ay önce kaybolan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın cesedi bulundu.

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile Türkiye'ye gelen Hoffman'ın, 8 Temmuz'da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün erken saatlerde devam edildi.

Hoffman, jandarma ve polis ekiplerince mahalledeki Kuruçay Deresi mevkisinde ölü bulundu.

Turistin cesedinin, savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilk incelemelere göre olayın cinayet olarak değerlendirilmediğini ancak soruşturmanın otopsi sonucuna göre şekilleneceğini belirtti.

Kayıp ihbarı yapılan Hoffman'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
  1. Silifke
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    1. Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    2. Büyük korku! AVM'de yangın çıktı
    3. Geçici personele ek ödeme yok!
    4. Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?..
    5. Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri..
    6. Mesud Barzani, Jirki aşiretine taziye..
    7. Bakan Faruk Özlü: Yerli otomobil için..
    8. Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla..
    9. Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve..
    10. Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü
    11. ByLock’u geliştiren hain bakın kim..
    12. Otel yatırımları hız kesmiyor
    13. Amerika'da gösteriler gittikçe..
    14. Borsa haftaya artışla başladı
    15. Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış
    16. Amerika 'gerilim hattına' ayak..
    17. Kansere çare arıyordu! Ürettiğiyle iş..
    18. CHP yabancı ajanları ziyaret etti
    19. Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9..
    20. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43..
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...