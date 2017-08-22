Kaybolan Amerika'lı askerlerle ilgili yeni gelişme! Cesetlerine ulaşıldı

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı, Singapur'un doğusundaki Malakka Boğazı yakınlarındaki kazada kaybolan denizcilerden bir kaçının cesetlerinin, savaş gemisinin bir kompartımanında bulunduğunu açıkladı. ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, Singapur'da basına yaptığı açıklamada, cesetlerden birinin, Malezyalı ekipler tarafından bulunduğunu ancak kimlik tespit sürecinin hala devam ettiğini belirtti.

BAZI CSETLERE ULAŞILDI

Swift, "Dalgıçlar, bugün yaptıkları araştırmalarda kapalı kompartımanlarda bazı cesetlerin yerini tespit edebildi. Arama ve kurtarma operasyonlarına denizcileri bulma olasılığı tükenene kadar devam edeceğiz." dedi. Kazada kaybolan ABD askerlerini, Güneydoğu Asya sularında arama çalışmalarına, ABD'nin yanı sıra Singapur ve Malezya donanmasından ekiplerin de katıldığı ifade edilmişti.

GÖVDESİNDEN SU ALDI

ABD 7. Filo Komutanlığından bugün yapılan açıklamada, mürettebatın, Singapur deniz üssüne yanaşan savaş gemisinin, çarpışma nedeniyle parçalanan gövdesinin su alan bölümlerini boşaltmaya çalıştığı bildirilmişti. Arama çalışmalarına dalgıçların da katıldığı ifade edilen açıklamada, "Yüzeyle bağlantı sağlayan hava teçhizatıyla donatılan dalgıçlar, geminin hasar gören kısımlarındaki kapalı kısımlara ulaşacak. Ayrıca, gövdede ve su alan bölümlerde hasar tespitleri yapacak." denilmişti.

10 ASKER KAYBOLMUŞTU

Öte yandan ABD Donanması Deniz Harekat Başkanı Amiral John Richardson da gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından güvenlik amacıyla gerekli acil önlemlerin tespit edilmesi için birkaç günlüğüne ülkesinin dünyadaki tüm deniz operasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün, liman ziyareti için Singapur'a doğru yola çıkan "USS John S McCain" füze destroyerinin Liberya bayraklı ticari Alnic MC gemisi ile çarpıştığını açıklamıştı. Kazada 10 askerin kaybolduğu, 5'inin de yaralandığı kaydedilmişti.