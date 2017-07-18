Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile deniz kenarında eğlenirken kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:41
Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Ereğli-Alaplı arasındaki karayolunun plajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte deniz kenarında eğlenen 30 yaşındaki N.A., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı kadını düştüğü yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:41
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. Alaplı
  4. Kayalı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!