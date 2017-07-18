Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Ereğli-Alaplı arasındaki karayolunun plajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte deniz kenarında eğlenen 30 yaşındaki N.A., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı kadını düştüğü yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.