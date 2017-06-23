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Kaya taşıyan kamyon otobanda dehşet saçtı: 21 ölü

Brezilya’nın Espirito Santos eyaletinde bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 7'si ağır 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

23 Haziran 2017 Cuma 12:39
Kaya taşıyan kamyon otobanda dehşet saçtı: 21 ölü

Federal Karayolu Polisi yetkilileri, kazanın kaya taşıyan bir yük kamyonunun karşı şeride geçerek ilk olarak Sao Paulo istikametinden gelmekte olan yolcu otobüsüne, daha sonra seyir halindeki iki ambulansa çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, otobüste bulunan 31 yolcudan 19'unun, ambulans şoförünün ve kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada 7'si ağır 22 kişinin yaralandığını ve yaralıların askeri helikopterler ile bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirten yetkililer, ekiplerin hala olay yerinde olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:39
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