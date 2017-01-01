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Kaya: 2017 mazlumlar için umut yılı olacak

2016 milyonlarca Suriyeli mazlum için büyük acılarla geçti. 2017 ise, Türkiye ve Rusya’nın çabaları neticesi hayatiyet bulan ‘ateşkes anlaşması’nın ardından yeni bir umut oldu. Özgür-Der Başkanı Kaya, “Ateşkes mazlumları sevindirdi” dedi.

Kaya: 2017 mazlumlar için umut yılı olacak
Eklenme: 01 Ocak 2017, 07:00
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RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARASuriye’de son altı yıldır devam eden iç savaş nedeniyle kan gölüne dönen ülkede evlerinden, yurtlarından ve canlarından olan milyonlarca mazlum için 2016 yılı büyük acılarla geçti. 2017 ise, Türkiye ve Rusya’nın çabaları neticesi hayatiyet bulan ‘ateşkes anlaşması’nın ardından Suriyelilere yeni bir umut oldu.

“ATEŞKES SURİYELİ MAZLUMLARI SEVİNDİRDİ”

Ateşkesin Suriyelileri sevindirdiğini söyleyen Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Ateşkesin mahiyeti çok önemli. Terör örgütleri arasında ayrım yapılırsa bu bir anlam ifade etmez. İlerleyen süreçte de Esed rejiminin değişmesine dönük halka umut verilmeli. Sivillere ve masumlara kıyım gerçekleştiren Rejim, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edecekse ‘ateşkes’ ile bir çözüme ulaşılamaz. Ateşkesten mutlu olan halk Esed rejimini istemiyor. Bunca zulüm gören insanların yaşadıkları yenilir yutulur cinsten değil. Binlerce insan öldü. On binlerce insan evlerinden, yurtlarından oldu. Bunun yanı sıra sakat kalarak hayatını sürdüren insanlar var” diye konuştu.

“2017 SURİYE HALKI İÇİN UMUT”

“Bölgedeki tüm mazlumların garantörü Türkiye’dir” diyen İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, “Ateşkes, 2017 yılı için Suriye halkına gerçekten bir umuttur. Bu ateşkes inşallah bir barışa doğru ilerler. Savaş başladığından beri Suriye halkının tek sığındığı liman Türkiye’dir. Biz sadece Türkiye’deki 3 milyon Suriyeliye kucak açmadık, aynı zamanda Suriye içerisinde evlerini terk etmiş olan 10 milyona yakın kişiye de kucak açtık. Dolayısıyla Suriye halkının tek umudu Türkiye’dir” dedi.

400 BİNDEN FAZLA KİŞİ İÇ SAVAŞ SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Suriye’deki iç savaş altıncı yılına girerken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 400 binden fazla kişi iç savaş sırasında hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle yaklaşık 5 milyon Suriyeli de sığınmacı konumuna düştü.

 

 
EtiketlermazlumlarSURİYE HALKI
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