Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavurucu sıcaklarda yemeni ayakkabılara yoğun ilgi

Gaziantep’te etkili olan kavurucu sıcaklarda vatandaşlar, serin tutan ve ayağı terletmeyen yemeni ayakkabılarına yoğun ilgi gösteriyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:08
Kavurucu sıcaklarda yemeni ayakkabılara yoğun ilgi

Havaların ısınmasıyla beraber Güneydoğu genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de yemeni ayakkabılara olan talep arttı. Hakiki deri olması nedeniyle terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmayan yemeni, sıcak havalarda ise ayağı terletmemesi ve serin tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Gaziantep’in tarihi ve turistik yerlerinde de çeşitli renk ve modelleriyle satışa sunulan yemeniler, Gaziantep’te üretilen yemeniler yurt dışına da ihraç ediliyor.

“Koku ve ter yapmaz”

Yemenilerin özelliğinin koku ve ter yapmaması olduğunun altını çizen yemeni ustası Ahmet Pektaş, sıcak havada yemenilere yoğun talep olduğunu ifade etti. Pektaş, "Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla beraber yemeni ayakkabılara yoğun talep var. Çünkü yemeniler koku ve ter yapmaz. Ham deriden yapılıyor. Aşırı sıcaklar ile beraber bizim sektörde hareketlenme başladı. Yemeni ayakkabılar ayağa göre şeklini alır. Bir diğer özelliği ise çok hafif olmasıdır" dedi.

“Sahtelerine dikkat”

Sektördeki hareketlenmeyle sahte yemenilerin de türediğine dikkat çeken Pektaş, “Aşırı sıcaklar bizim işimizi çok hareketlendirdi. Dolayısıyla başka sektörden bu sektöre kayma oluyor. Bunlar tabi tam olarak yemeniyi yapamıyor. Kullandıkları malzemeler sahte olduğu için sağlığımızı etkiliyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Her yerden yemeni almasınlar. Bu işi yıllardır yapan ustalardan alsınlar” diye konuştu.

Yemeni ayakkabı almaya gelen vatandaşlar ise havanın çok sıcak olduğunu yemeni ayakkabıların ayaklarda terleme ve koku yapmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:08
  1. Gaziantep
  2. Ahmet Pek
  3. Yemen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor
    1. Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti”..
    2. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
    3. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
    4. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
    5. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    6. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
    7. Kırşehirli gençler saz yapımını..
    8. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
    9. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
    10. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
    11. Getir pili, al saati
    12. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
    13. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
    14. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
    15. Erken ergenlik dönemine dikkat
    16. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
    17. Baba oyaladı, çocuk çaldı
    18. Ormana uyuşturucu ektiler
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
    20. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!