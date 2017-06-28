Kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı

İstanbul’da hafta başı etkisini gösteren kavurucu sıcaklar İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Taksim Meydan’ında bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinin altında yatarken bazıları ise Arnavutköy sahilinden denize atladı. Çalışmak zorunda olanlar ise soğuk suyla elini yüzünü yıkayıp kağıtları yelpaze olarak kullandı. Sıcak havadan sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken hayvanlar sıcaktan etkilenerek bankamatiklerin gölgesine sığındı. Susuz kalan kuşların da yere dökülen suları içtiği gözlendi.

Sıcaktan bunalıp kendini denize atan bir vatandaş, “Gerçekten de İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor. Uzmanların anlattığına göre Afrika sıcakları geliyor. Biz de bu sıcaklardan kurtulmak için gelipArnavutköy sahilinde yüzüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zıplıyor. Ben de onlardan biriyim. Serinlemek için suya dalıyorum. Bunaldık gerçekten bunaldık” dedi.