Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavurucu sıcaklar pamuk üretimine yarıyor

Yaşamı olumsuz etkileyen sıcak havanın, pamuk üretiminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da gelişmekte olan ürünü olumlu etkiliyor.

04 Temmuz 2017 Salı 14:42
Kavurucu sıcaklar pamuk üretimine yarıyor

Şanlıurfa'da, Kuzey Afrika sıcaklarının, tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne ciddi oranda ham madde sağlayan pamuğun gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

BEREKETLİ BİR SEZON BEKLENTİSİ

Büyük umutlarla ektikleri pamuk için kavurucu sıcaklarda çalışmak durumunda kalan üreticiler, sıcak hava sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:42
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi
    1. Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi
    2. Cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
    3. En acı bakış! Bebeğinin cansız..
    4. İngiltere'de ardı ardında alarmlar..
    5. Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?
    6. Erdoğan'dan özel kareler
    7. Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle..
    8. 'Probiyotik birçok derde deva'
    9. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    10. Türk aile kâbusu yaşamıştı... En acı..
    11. Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı
    12. Göztepe transfer bombasını patlattı!
    13. Rus gazı 2019 sonunda Çin'e ulaşacak
    14. Minik Asaf için yardım çağrısı
    15. Külünk: Davaların aylarca sürmesini..
    16. Rusya ve Çin imzaları attı! Devreye..
    17. Yaz sıcakları hastalıklarla sizi..
    18. Kartal bebeğe kalp nakli için gereken..
    19. Bu telefon yok satıyor!
    20. Samsung'un herkesten gizlediği ürün!
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’