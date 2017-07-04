Kavurucu sıcaklar pamuk üretimine yarıyor

Şanlıurfa'da, Kuzey Afrika sıcaklarının, tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne ciddi oranda ham madde sağlayan pamuğun gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

BEREKETLİ BİR SEZON BEKLENTİSİ

Büyük umutlarla ektikleri pamuk için kavurucu sıcaklarda çalışmak durumunda kalan üreticiler, sıcak hava sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.