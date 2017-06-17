İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavurmacı ve Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı TUSKON'da FETÖ, Hüseyin Çapkın FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:15
Kavurmacı ve Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı, TUSKON'da FETÖ soruşturmasından, Hüseyin Çapkın ise FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmadan İstanbul'da gözaltına alındı.

Habertürk Ankara'dan Helin Şahin'in haberine göre, TUSKON'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmadan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hüseyin Çapkın, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:15
  1. Hüseyin Çapkın
  2. fetö
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen teröristin üzerinden çıkan şok etti!
    1. Öldürülen teröristin üzerinden çıkan..
    2. Cevizli tatlı tarifi
    3. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
    4. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    5. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    6. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    7. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    8. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    9. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    10. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    11. Fotokapanla görüntülendiler
    12. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    13. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    14. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    15. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    16. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    17. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    18. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    19. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    20. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti