Kavurmacı ve Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı, TUSKON'da FETÖ soruşturmasından, Hüseyin Çapkın ise FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmadan İstanbul'da gözaltına alındı.

Habertürk Ankara'dan Helin Şahin'in haberine göre, TUSKON'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmadan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hüseyin Çapkın, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar.