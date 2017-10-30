Kavurmacı: FETÖ üyesi değilim

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda görülen duruşmaya 25'i tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanık katıldı. Davanın 6.duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral'in açılış konuşmasını ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve alkışlamadığını savundu.

Kavurmacı "Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim, bilerek ve isteyerek bu örgüte yardım etmedim. Propagandasını da yapmadım" diye konuştu.

Kavurmacı, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile bazı gezilere katıldığını ancak bunların dışında bir iletişiminin bulunmadığını ifade etti.

'1 DOLARIM YOK, BYLOCK KULLANMADIM'

Kavurmacı şunları söyledi:

"Bu olaydan sonra hemen istifa ettim ancak istifam kabul edilmedi. NOTER aracılığıyla resmi olarak ilk istifa eden kişi benimdir. Hakkımda hediye kartı vermem ve maaşlı çalışan iki kişinin ödemelerini yapmış olmam FETÖ'ye yardım suçlaması olarak kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) 14 Haziran 2014'te yaptığı açıklamadan sonra Fatih Koleji'nde okuyan çocuklarımı okuldan aldım, başka bir okula kaydettim. FETÖ'yle işbirliği olan kimseyle iletişimim yoktur. 1 dolarım yoktur. ByLock kullanmadım. Örgütün okullarında ve yurtlarında kalmadım. Zaman gazetesine aboneliğim yoktur. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'yi destekledim. Seçimlerde AK Parti'nin resimlerini duvara kaplattırdım. Devlet büyüğüne hakaret eden Rızanur Meral'i tek alkışlamayan bendim."

'KAYYIM KARARI KALDIRILSIN'

Yurtdışında çok sayıda mağazam olmasına rağmen yurtdışına gitmedim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da yurtdışına gitmedim. Mayıs ayında tahliye oldum, yine gitmedim. 13 aydır tutukluyum. 4.200 çalışanı olan 500 mağazası olan bir şirketin ortağıyım. 2 çalışana ödenen maaşla şirketlere el konulması izah edilemez. Tahliyemi talep ediyorum. Şirketlerimdeki kayyım kararlarının kaldırılmasını istiyorum."

Söz alan diğer sanıklar da tahliyesini talep etti. Duruşma sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.