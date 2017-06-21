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Kavunun bilinmeyen faydaları

Kavunun faydaları oldukça fazladır.Kavunun zararları da tabiki her meyvede olduğu gibi vardır. İşte kavunun faydaları...

21 Haziran 2017 Çarşamba 00:15
Kavunun bilinmeyen faydaları

Yaz aylarında karpuz gibi en çok tüketilen meyveler arasında kavun gelmektedir.Kavun tarladan evimize gelen eşssiz bir güzellikte bir meyvedir.Kavunun faydaları oldukça fazladır.Kavunun zararları da tabiki her meyvede olduğu gibi vardır.Kavun için yaptığımız araştırmayı sizlere sunuyoruz.

Kavun kısaca anlatmak gerekirse kalp ve damar rahatsızlıkları,bağışıklık sistemi ve en önemlisi göz için birebir bir meyvedir.Ayrıca kavunun cinsel faydaları da bulunmaktadır.Bunların yanında kavunun cilde faydaları da söz konusudur.

Kavunun Faydaları

Bağışıklık Sistemi

Kavun bağışıklık sistemimizde kırmızı kan hücrelerini uyararak bakterilerle mücadele edilmesini sağlamaktadır.Kavun C Vitamini içermektedir.

Kalp ve Damar Sağlığını Korur

Potasyum miktarı yüksek olan kavun kalp ve damar sağlığına çok iyi gelmektedir ve potasyum miktarından dolayıda hipertansiyon rahatsızlığında çok iyi geldiği söylenmektedir.Kavunun kan inceltmede oldukça iyi bir meyve olduğunu düşünürsek kalp ve damar sağlığına çok iyi gelmektedir.

Kavun Kanseri Önleyebilir

Kavun bol miktarda c vitamini olduğu için beta-karoteni ve C vitaminini yüksek miktarda içermektedir.Vücutta kanser hücrelerinin büyümesini engellemektedir.

Kavun Göz Sağlığınızı Korur

Beta-karoteni ve C vitaminini yüksek miktarda içerir.En yüksek görülen göz hastalığı katarakt için ise %40 oranında yakalanma riskini azaltır.Kavun göz açısından çok fazla önem taşımaktadır.

Yukarıda sizlere en önemli ve etkili olan faydalarından bahsettik tabi kavununda daha birçok faydası mevcut ama bilimsel olarak sürekli olarak fayda sağladığı hastalıkları sizlerle paylaştık.

Kavunun Zararları konusuna gelince ise kavunu şeker hastaları tüketmemesi önerilmektedir.Ülser ile sindirim sisteminde iltihap bulunanlara kavun yemeleri önerilmemektedir.

Kavunun kalorisi = İnce 1 dilim kavunun kalorisi ortalama 60 kaloridir.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 00:15
  1. Kavunun bilinmeyen faydaları
  2. kavunun zararları
  3. kavunun kalorisi
  4. kalp damar sağlığı
  5. bağışıklık sistemi
  6. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
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