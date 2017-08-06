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Kavun tezgahında kaçak akaryakıt satarken enselendi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kavun tezgahında kaçak akaryakıt satan bir kişi yakalandı, operasyonda 600 litre akaryakıt ele geçirildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:13
Kavun tezgahında kaçak akaryakıt satarken enselendi

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç’ın Gelembe Mahallesi’nde kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Jandarma ekipleri Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şirket kamyonlarından aldığı akaryakıtları kavun tezgahında sattığı iddia edilen A.Ş.’nin kavun tezgahında arama yaptı.

Aramalarda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iş yeri sahibi A.Ş. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş. tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:13
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