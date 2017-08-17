Kavun çekirdeği suyu faydaları

İşte kavun çekirdeği suyunun sağlığımıza olan faydalarından birkaçı...

- Yemeklerden önce bir bardak tüketilen kavun çekirdeği suyunun böbrekleri ve mesaneyi temizlediği söyleniyor.

- Kavun çekirdeği suyu, idrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikâyetlerini azaltmasında etkilidir.

- Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını giderilmesine de yardımcı olur.

- Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi bunuda fazla içmemekte fayda var. Vücudu serinletir.