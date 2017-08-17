Kavun çekirdeği suyu faydaları
Kavununun içinin içerdiği zengin vitamin mineraller olduğu gibi çekirdeğinin de ayrı vitamini ve iyot zengini olan çekirdeği de sağlığımıza birçok fayda sağlıyor. İşte faydaları…17 Ağustos 2017 Perşembe 10:22
İşte kavun çekirdeği suyunun sağlığımıza olan faydalarından birkaçı...
- Yemeklerden önce bir bardak tüketilen kavun çekirdeği suyunun böbrekleri ve mesaneyi temizlediği söyleniyor.
- Kavun çekirdeği suyu, idrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikâyetlerini azaltmasında etkilidir.
- Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını giderilmesine de yardımcı olur.
- Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi bunuda fazla içmemekte fayda var. Vücudu serinletir.