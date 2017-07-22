Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:42
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Balıklar Kayası Kavşağı’nda meydana geldi. Deniz Çoban (37) idaresindeki 37 BH 804 plakalı otomobil, sürücü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Şerife Beşevli’nin (27) kullandığı 78 BE 650 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil kavşaktaki trafik levhası, sinyalizasyon ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 3 yaşındaki Talha Yiğit Beşevli yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:42
  1. Karabük
  2. Deniz Çoban
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!