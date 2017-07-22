Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Balıklar Kayası Kavşağı’nda meydana geldi. Deniz Çoban (37) idaresindeki 37 BH 804 plakalı otomobil, sürücü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Şerife Beşevli’nin (27) kullandığı 78 BE 650 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil kavşaktaki trafik levhası, sinyalizasyon ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 3 yaşındaki Talha Yiğit Beşevli yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.