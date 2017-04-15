Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı

Bozüyük’te sanayi kavşağında trafik akışını hızlandırmak ve araç yoğunluğunu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar dün gece tamamlandı.

Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:01

Trafik akışını aksatmamak ve vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece başlatılan çalışmalar ivedilikle yürütülerek bir gecede tamamlandı. Gece çalışmalarını Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da yakından takip etti. Çalışma alanına gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kavşak girişlerinin sayısı 3’ten 2’ye düşürülürken aynı zamanda sanayi tarafına trafik yoğunluğunun engellenmesi için yeni trafik lambaları yerleştirildi.

 
EtiketlerFatihÇalBozüyük
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?