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"Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına bakalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:15
"Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına bakalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Düzce’nin Uğurlu köyünü ziyaret etti. Köy girişinde Kandilli, Alaplı ve Gülüç’ün CHP’li belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy meydanında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Köylülerin bir sepet fındık hediye ettiği Kılıçdaroğlu, Düzce’de üretilen fındığın çok kaliteli olduğuna dikkat çekerek, fındığın hak ettiği yerde olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Sen ben kavgasını bırakalım, vatandaşın derdi var. Vatandaş diyor ki, ’Benim fındığıma kaç lira fiyat vereceksin, bir an önce açıkla beni kurda kuşa teslim etme.’ Sizin çoluğunuz çocuğunuz var, kimseye teslim edilmemeniz gerekiyor. Alın teriyle üretiyor, alın teriyle kazanıyorsunuz. Bir başka önemli sorun fındık toplamaya gelen işçiler. Onların da sorunları var. Sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcu. Ama öncelikle şu ürünün hakkının teslim edilmesi lazım, bunu bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:15
  1. CHP
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıç
  5. Düzce
  6. Uğurlu
  7. Alaplı
  8. Kandil
  9. Kandilli
  • İSMAİLİSMAİL1 sa önce
    Her sene bozuk plak gibi aynı tekerlemeyi söylüyor, etrafındakiler de hiçbir şey söylemiyor, fındık fiyatına bakılsın da ne yapılsın Allah için bir olumlu fikir söyle...boş boş yürüme...
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