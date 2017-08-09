Kavgada flaş gelişme! Kebapçı dükkanını kapattı...

Adana Yüzevler Kebap’ın sahibi Selahaddin Aydoğdu ile Türkiye Eski Futbol Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan tartışmadan sonra, ne olacağı merak edilen Türk Telekom Stadyumu’ndaki Adana Yüzevler Kebap kapandı. Restoranın yerine ise ortak çalışma alanları sektöründe faaliyet gösteren Workinton markası faaliyete başladı. Kebapçı yerine ofis

Restoranı, Fatih Terim ile yaşananlardan dolayı kapatmadıklarını anlatan Selahaddin Aydoğdu, şunları söyledi: “Türk Telekom Arena Stadyumu’ndaki restoranı 2011’de yani stadın faaliyete başladığı gün açtık. Burada ilk etapta ciddi başarılar elde ettik. Dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile de iyi ilişkilerimiz vardı. Galatasaray yeşil sahalarda başarıyı yakaladıkça stadyum full çekiyordu. Ancak son iki yıldır bu başarı bir türlü gelmedi ve taraftar da maç izlemeyi bıraktı. 2015-2016 sezonunda da zarar etmiştik. Ancak bir yıl daha dayanma kararı aldık. 2016-2017 sezonunda zararımız 400 bin liraya çıktı. Önümüzdeki yıl da başarının geleceğini düşünmüyorum. Bu kadar çok transfer yapıldı ama sezon öncesi yine başarısızlık var. Bir yıl daha süremiz olmasına rağmen Türk Telekom Arena’daki şubemizi kapatma kararı aldık.”