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Kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

Gaziantep'te, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki Kalender Orhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:15
Kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

Sarıgüllük Mahallesi'nde, dün akşam Kalender Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Kalender Orhan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan, acil serviste doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Orhan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:15
  1. gaziantep
  2. Kalender Orhan
  3. kavga
  4. bıçaklama
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