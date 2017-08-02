Kavgada bıçaklanan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi sahilinde yaşandı. İddiaya göre, yan yana iki işletmenin çalışanları arasındagece geç saatlerde sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında belediye çalışanı olduğu belirtilen Hanifi Ural aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırIlan Hanifi Ural, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uralı bıçakladığı ileri sürülen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.