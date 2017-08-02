Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavgada bıçaklanan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde kavgaya karışan belediye personeli bıçaklanarak hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
Kavgada bıçaklanan belediye çalışanı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi sahilinde yaşandı. İddiaya göre, yan yana iki işletmenin çalışanları arasındagece geç saatlerde sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında belediye çalışanı olduğu belirtilen Hanifi Ural aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırIlan Hanifi Ural, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uralı bıçakladığı ileri sürülen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
  1. Mersin
  2. Çeşme
  3. Mers
  4. Erdemli
  5. Mersin Üniversitesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı