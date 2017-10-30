Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kavga içeride de devam etti

Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan ile Feghouli'nin kavgası soyunma odası koridorlarında da devam etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:15
Kavga içeride de devam etti

Karşılaşmanın 45.dakikasında gördükleri kırmızı kartla sahadan ihraç edilenOlcay Şahan ve Sofiane Feghouli'nin tartışması sahada bitmedi!

Oyundan atılan ikili koridorda birbirlerinin üzerine yürüyüp küfürleşti. Olcay ve Feghouli, sahadan atıldıktan sonra İngilizce olarak birbirlerine küfürler savurdu.

KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞTİLER

Feghouli, gördüğü kırmızı kartın siniri ile "Sana bir şey yapmadım. Gel buraya" diye bağırıp İngilizce küfür etti. ( A.... s...)

Olcay Şahan ise Feghouli'ye aynı sertlik ve öfke ile karşılık verip "Tamam. Bekle orada, geliyorum" deyip İngilizce küfürler etti. ( o.... ç....)

Araya girenler iki oyuncunun kavga etmesini engelledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 19:15
  1. Olcay Şahan
  2. Feghouli
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması