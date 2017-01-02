Kavanoz kapağıyla çatıda kayan karganın keyfi

Çatıda kavanoz kapağı kullanarak kayak yapan karganın keyfi...

Eklenme: 02 Ocak 2017, 19:57
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Çatıda kavanoz kapağı kullanarak kayak yapan karganın keyfi...

 
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