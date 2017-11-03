Hürriyet yazarları Osman Kavala'yı aklama yarışına girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tutuklandı.

'İŞADAMI' VE 'SİVİL TOPLUMCU' KİMLİKLERİYLE BİLİNEN OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala, 19 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep dönüşü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. 1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Aileden zengin Kavala, babası ölünce Kavala Şirketler Grubu'nun başına geçti. Holdingin başına geçtikten sonra yaptığı ilk işlerden birisi de TSK'nın F-16'larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalelerini alması oldu.

LORAL firmasının ürettiği bir sistemin F-16'larda kullanılacağını öğrenen Kavala, 150 milyon dolarlık sermayeyle bu firmayla ortak oldu ve MİKES şirketini kurdu.

345 milyon dolarlık F-16 modernizasyonunun 160 uçaklık ilk paket ihalesini Aralık 1988 yılının Aralık ayında MİKES kazandı. Ancak Kavala Holding, bu süreçte, Hava Kuvvetleri Komutanı ve ailesinin de dahil olduğu yolsuzluk suçlamaları ile gündeme geldi.

OSMAN KAVALA'DAN ÖCALAN'A SELAM

İmralı tutanaklarına da yansıyan HDP’li Sırrı Süreyya Önder ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın konuşmasında Kavala, Öcalan’a selam göndermişti.

Sırrı Süreyya Önder’in ''Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala'nın size selamları var. Totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar'' sözlerine Öcalan ''Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz'' diyerek karşılık vermişti.

Osman Kavala’nın ‘toplum yararına ve sosyal misyon ifa ediyor’ süsü verilerek fonladığı derneklerin ve vakıfların PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle doğrudan temasları ortaya çıktı.

Türkiye’de faaliyet yürüten TESEV, Açık Toplum ve PODEM gibi üst çatı organizasyonlarını kullanarak oluşturulan faaliyet ağı, Berghof Foundation, Chrest Foundation, Horizon 2020, Raoul Wollenberg İnstitute Of Human Rights ve Hollanda Kraliyet ailesi gibi bir çok dış yapı tarafından tarafından destek alıyor.

‘Kızı Soros’ olarak bilinen Kavala’nın Gezi kalkışması ve PKK’nın hendek provokasyonlarının arkasındaki isim olduğu da iddialar arasında.

AVRUPA PANİKLEDİ

Kirli ve gizemli ilişkiler ağının tam ortasında yer alan Kavala’nın gözaltına alınması batıda deprem etkisi meydana getirdi. Kavala’nın gözaltına alınmasının hemen ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Kati Piri 'acil çağrı' ‘tweet’i atmış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ''Türkiye’de endişe verici verici bir eğilim var'' demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise, Kavala’nın gözaltına alınması için ''kaygı verici'' ifadelerini kullanmıştı.

HÜRRİYET YAZARLARI DA PANİĞE KAPILDI

Kavala’nı tutuklanması bugün Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin birçok yazarının gündemindeydi. Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ahmet Hakan bugünkü köşe yazılarında Osman Kavala’nın tutuklanmasını gündemlerine aldılar. Tek bir yerden düğmeye basılmış gibi hareket eden Hürriyet yazarları Osman Kavala’yı suçsuz göstermek için adeta birbirleriyle yarışa girdiler.

Murat Yetkin 'Kavala’nın günahı' başlıklı yazısında ''Geldiğimiz bu noktada hapisteki pek çok gazeteci, yazar, siyasetçi gibi Kavala’nın da, suçunu bilemem ama bir büyük günahından söz edebileceğimizi üzülerek görüyorum. Kavala’nın günahı, farklı olmak sanırım; şu an geçerli olan 'normal' kalıplarından farklı olmak...Korkarım bu günah'' diyerek adeta Kavala’yı aklama derdine düştü.

Ertuğrul Özkök de Yetkin’den geri kalmayarak Osman Kavala’nın tutuklanmasının yanlış bir karar olduğunu iddia etti. Özkök’ün yazısına ''Biraz vicdanı, biraz mantığı, kafasında biraz 'ama' sorusu olan hangi insan Osman Kavala hakkındaki tutuklama gerekçesini inandırıcı bulabilir..'' sözleri ile başlaması aslında köşesinde kendisine verilen ‘aklama’ görevini yerine getireceğini belli ediyor.

Diğer bir Hürriyet yazarı Sedat Ergin de yazısına 'Osman Kavala neden tutuklandı?' başlığını attı.

Son olarak Ahmet Hakan da yazısında Osman Kavala’dan söz etti. Hakan 'Ama bu kadarı da ayıp' başlıklı yazısında, Kavala’nın cep telefonunda teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu iddiasına şiddetle karşı çıkarak ''Ama bu kadarı da gerçekten ayıp.Tanıyan, tanımayan herkes bilir ki Osman Kavala’nın telefonunda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı olmaz'' dedi.

Hürriyet yazarlarının aynı gün içerisinde Osman Kavala’yı aklama yarışa girercesine gündemlerine almaları ''Osman Kavala'ya nedir bu ilginiz?'' sorusunu sordurttu.

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