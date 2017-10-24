Osman Kavala, bakın hangi soruşturmadan gözaltında!
Türkiye'de darbe girişimlerinin finansörü Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı.24 Ekim 2017 Salı 00:32
Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber'de Osman Kavala ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINA ALINDI
Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi. Topuz, 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştiren polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanmıştı. Aynı zamanda ABD ile FETÖ arasındaki koordinasyonu da sağlayan Topuz'un darbe girişimlerinde örgüt mensuplarıyla yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.
GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ
Kavala'nın 15 Temmuz öncesinde bazı toplantılara katıldığı ve Gezi öncesinde bazı gruplara para transferi yaptığına dair incelemeler de sürüyor.
KAOS PLANLARININ ARKASINDA KAVALA VAR
2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı.
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ihsan2 sa önce bu kavala profesyonel bir casus belli iyi araştırın Trabzonlular 14922 sa önce Bu dinsiz ve vatan haini KAVAL'ın alnında yazıyor ermeni yahudi karması olduğu daha ne beklemirkiALLAH düşmanlarına ilelebet LÂNETLER olsun. Ö 3 sa önce Buajanınmal varlığınael konulsunşirketlerdahilbölücüterörist turk birliği adına 4 sa önce sövmek le günaha girme .... Ersin4 sa önce Bu adamlar nasil bir araya geldigi besbelli ortada ama onlar kandirildik deyip isin icinden siyrilabiliyor. Öngörü5 sa önce Bir yandan laikleri destekliyor, bir yandan pkk lıları destekliyor, bir yandan fetöcüleri destekliyor. Adam iş adamı değil resmen yabancı istihbarat şefi. Adam Türkiyede resmen dinamit üretiyor. Adamlar hükümeti düşürmek için neler yapıyor. Bir millet uyanıyor.Böyle bir hainlik Abdülhamit zamanından beri görülmemişti. Meğer emperyalizm Kurtuluş savaşında kovulmamış. Sadece askerleri çıkmış o kadar. Taşlar kaldırılınca altlarından ABD, Israil ve Avrupa Devletlerinin ajanları, satın aldıkları yerli işbirlikçileri siyasiler, iş adamları, gazeteler ve gazeteciler çıkmaya başladı. Hemde bunlar sözde antiemperyalist, laik vatansever, geçinen insanlar.Resmen uluslararası güçlerle ülkesindeki hükümet yıkılsın diye MANDACILIK faaliyetleri yürütüyorlar. Hükümet korkmayınca üzerlerine gidince batılı hükümetlerin T.C. Hükümetini tüm tehditlerine rağmen bunların emperyalistlerle derin, kirli ve hain işbirlikleri ortalığı çıkıyor. Batının her zamanki baskısı. Tutuklamalar hukuksuz, antidemokratik, kaygıverici. Osmanlı'dan buyana aynı taktikle işbirlikçilerini savunup hükümetlere baskı yapmışlar. İşin garip şu anda hükümeti düşürmek için işbirliği yaptıkları eski siyasiler iktidarda iken PKK içinde onlara aynı baskıları yapmışlar. Ama onlar bunları görmezden gelip siyasi kin ve nefret uğruna batılı ülkelerden taraf olup iktidarı yıkmak için işbirliğine gidiyorlar. bora6 sa önce Yahu arkadaş nasıl bir ilişki yumağıdır.bu isimler nasıl bir araya gelmiş.bu adamlar bu ülkeye neden bu ihaneti yapmış.biri devletin koca savcısı cemaatin adamı diğeri pkk destekçisistratejik ihale alıyor ve bu adamlar beraber çalışıyorlar. ERGÜN7 sa önce kısasta hayat vardır. Biz bilmeyiz sadece tefekkür,tevekkül edip hamd ederiz. Allah bunun bilincinde bir idareci nasip etsin.İçimizdeki hainleride ıslah etsin Alparslan10719 sa önce Abd apo soroz kavala ve topuz,haçlı sürüsünün robot mankurtlarıdır...Devlet sermaye köle üçgeni.....Maalesef en aşağılık kölelerin ismi bizden acı olan bu.... Battal10 sa önce Sessizce bir issizda bir bidon benzinle yikasaydinizya bu kadar gurultuye ne gerek vardi