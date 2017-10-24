Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Osman Kavala, bakın hangi soruşturmadan gözaltında!

Türkiye'de darbe girişimlerinin finansörü Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

24 Ekim 2017 Salı 00:32
Osman Kavala, bakın hangi soruşturmadan gözaltında!

Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber'de Osman Kavala ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINA ALINDI

Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi. Topuz, 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştiren polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanmıştı. Aynı zamanda ABD ile FETÖ arasındaki koordinasyonu da sağlayan Topuz'un darbe girişimlerinde örgüt mensuplarıyla yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ

Kavala'nın 15 Temmuz öncesinde bazı toplantılara katıldığı ve Gezi öncesinde bazı gruplara para transferi yaptığına dair incelemeler de sürüyor.

KAOS PLANLARININ ARKASINDA KAVALA VAR

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 00:32
  1. osman kavala
  2. metin topuz
  3. fetö
  • ihsanihsan2 sa önce
    bu kavala profesyonel bir casus belli iyi araştırın
  • Trabzonlular 1492Trabzonlular 14922 sa önce
    Bu dinsiz ve vatan haini KAVAL'ın alnında yazıyor ermeni yahudi karması olduğu daha ne beklemirkiALLAH düşmanlarına ilelebet LÂNETLER olsun.
  • Ö Ö 3 sa önce
    Buajanınmal varlığınael konulsunşirketlerdahilbölücüterörist
  • turk birliği adına turk birliği adına 4 sa önce
    sövmek le günaha girme ....
  • ErsinErsin4 sa önce
    Bu adamlar nasil bir araya geldigi besbelli ortada ama onlar kandirildik deyip isin icinden siyrilabiliyor.
  • ÖngörüÖngörü5 sa önce
    Bir yandan laikleri destekliyor, bir yandan pkk lıları destekliyor, bir yandan fetöcüleri destekliyor. Adam iş adamı değil resmen yabancı istihbarat şefi. Adam Türkiyede resmen dinamit üretiyor. Adamlar hükümeti düşürmek için neler yapıyor. Bir millet uyanıyor.Böyle bir hainlik Abdülhamit zamanından beri görülmemişti. Meğer emperyalizm Kurtuluş savaşında kovulmamış. Sadece askerleri çıkmış o kadar. Taşlar kaldırılınca altlarından ABD, Israil ve Avrupa Devletlerinin ajanları, satın aldıkları yerli işbirlikçileri siyasiler, iş adamları, gazeteler ve gazeteciler çıkmaya başladı. Hemde bunlar sözde antiemperyalist, laik vatansever, geçinen insanlar.Resmen uluslararası güçlerle ülkesindeki hükümet yıkılsın diye MANDACILIK faaliyetleri yürütüyorlar. Hükümet korkmayınca üzerlerine gidince batılı hükümetlerin T.C. Hükümetini tüm tehditlerine rağmen bunların emperyalistlerle derin, kirli ve hain işbirlikleri ortalığı çıkıyor. Batının her zamanki baskısı. Tutuklamalar hukuksuz, antidemokratik, kaygıverici. Osmanlı'dan buyana aynı taktikle işbirlikçilerini savunup hükümetlere baskı yapmışlar. İşin garip şu anda hükümeti düşürmek için işbirliği yaptıkları eski siyasiler iktidarda iken PKK içinde onlara aynı baskıları yapmışlar. Ama onlar bunları görmezden gelip siyasi kin ve nefret uğruna batılı ülkelerden taraf olup iktidarı yıkmak için işbirliğine gidiyorlar.
  • borabora6 sa önce
    Yahu arkadaş nasıl bir ilişki yumağıdır.bu isimler nasıl bir araya gelmiş.bu adamlar bu ülkeye neden bu ihaneti yapmış.biri devletin koca savcısı cemaatin adamı diğeri pkk destekçisistratejik ihale alıyor ve bu adamlar beraber çalışıyorlar.
  • ERGÜNERGÜN7 sa önce
    kısasta hayat vardır. Biz bilmeyiz sadece tefekkür,tevekkül edip hamd ederiz. Allah bunun bilincinde bir idareci nasip etsin.İçimizdeki hainleride ıslah etsin
  • Alparslan1071Alparslan10719 sa önce
    Abd apo soroz kavala ve topuz,haçlı sürüsünün robot mankurtlarıdır...Devlet sermaye köle üçgeni.....Maalesef en aşağılık kölelerin ismi bizden acı olan bu....
  • BattalBattal10 sa önce
    Sessizce bir issizda bir bidon benzinle yikasaydinizya bu kadar gurultuye ne gerek vardi
Daha fazla yorum göster (1/10)
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…