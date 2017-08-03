Kavak’ta gençler tek yürek oldu

Yaklaşık 200 gencin katıldığı toplantıya destek vermek için katılım sağlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Konu ne olursa olsun burada hiçbir şekilde siyaset olmayacak ve Belediye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

Kavak gençlik taraftar derneği kuruluyor

Toplantıda gençlere konuşma yapan Dernek Başkanı Fatih Döveç, "Oluşumumuzu resmiyete bağlayıp derneğimizi kurmak için gerekli evraklarımızı tamamladık ve gerekli başvurularımızı yaptık. Dernek olarak amacımız hiçbir ayrım yapmadan tüm gençleri tek bir noktada buluşturmak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve gerektiğinde gerekli faaliyetleri birlikte organize edebilmek için tüm Kavak gençliğini tek bir çatı altında toplama kararı aldık. Genç arkadaşlarımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sarıcaoğlu ise şunları söyledi: "Gençlerimizin yapmış oldukları bu tür toplantılara şahsım ve Belediye olarak desteğimiz her zaman olacaktır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek, onların sevinçlerini ve üzüntülerini hep bir arada yaşamak ve onlarla eğlenebilmek adına kurulan bu derneğin takipçisi olacağım. Beni bir Belediye Başkanı olarak değil bir ağabeyiniz olarak görmenizi istiyorum. Gözlerinde ki o umut dolu ışık hiçbir zaman sönmesin. Telefonum 7/24 açık. Konu ne olursa olsun istediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Aramıza asla siyasetin girmesini istemiyorum ve kesinlikle bu dernekte siyaset yapılmasını istemiyorum. Bu güzel kalabalığı bir arada tutmak ve birlik içerisinde tüm Türkiye’ye örnek olmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu güzel derneğin kurulmasında büyük çabaları olan Fatih Döveç, Yunus Gebesoy, Ahmet İldem, Salih Demirkan, Barış Aker ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.”