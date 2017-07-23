Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli

Kavakcı, yazılı açıklamasında, kutsal ve evrensel ibadet hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu, sadece İslam için değil, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta da kutsal sayılan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına İsrail tarafından farklı bahanelerle engel olunmasının hiçbir evrensel değerle bağdaştırılamayacağını belirtti.





İsrail'in yıllardır sayısız Birleşmiş Milletler kararına uymadığını ve bu kararlara uyması yönünde de ciddi bir yaptırım da görmediğini vurgulayan Kavakcı, İsrail'in bu durumdan ve Batı dünyasının güdümündeki ülke yönetimlerinin Filistin sorununa karşı takındığı duyarsızlık, sessizlik ve çifte standartlarla dolu tutumlarından da cesaret aldığını bildirdi.





Kavakcı, söz konusu tüm Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen halen işgalci konumunu sürdüren İsrail'in, Filistin halkına karşı sistematik olarak baskı, yıldırma ve zorbalık politikaları uygulamaya devam ettiğine dikkati çekti.





İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemek ve "sözde güvenlik önlemleri uygulamak" suretiyle metal dedektörler koyduğuna işaret eden Kavakcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DERHAL VAZGEÇMELİ"