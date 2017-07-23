Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin, "İsrail'in insan haklarına tamamen aykırı olan bu son derece yanlış ve çirkin uygulamaya son vermesi ve ibadet hakkını kullanmak isteyen Filistinli kardeşlerimize terörist muamelesi yapma hatasından derhal vaz geçmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.23 Temmuz 2017 Pazar 16:30
"İsrail'in tek amacı orada barışçıl bir şekilde ibadet etmek olan Filistinlilere engel olması, dolayısıyla en temel insan haklarından olan ibadet haklarını baskı ve zorbalıkla engellemesi, sonrasında ise Filistinlilerin bu en temel haklarını kullanmak istemeleri karşısında onlara çocuk, kadın, yaşlı demeden şiddet ve kötü muamele uygulaması, insanlık dışı zulümlerde bulunması asla ve asla kabul edilemez.
İsrail'in bu şiddet ve zulüm politikası neticesinde maalesef üç Filistinli kardeşimiz şehit olmuş ve pek çoğu da yaralanmış ve ölüm tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır. İsrail'in insan haklarına tamamen aykırı olan bu son derece yanlış ve çirkin uygulamaya son vermesi ve ibadet hakkını kullanmak isteyen Filistinli kardeşlerimize terörist muamelesi yapma hatasından derhal vazgeçmesi gerekmektedir."
Kavakcı, yıllardır Filistinlilerin pek çok hak ve özgürlüğüne kasteden, Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve engelleyen İsrail'in, bu baskıcı, haksız ve şiddet dolu uygulamalarından bir an önce ve kalıcı olarak vazgeçmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesini istedi.