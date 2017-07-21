Kato'da şiddetli çatışma çıktı!

Şırnak’ta bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Kentte Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’ndaki operasyon 19 Nisan’dan bu yana, merkez Bestler Dereler bölgesindeki operasyon da yaklaşık bir aydır sürerken, Şırnak Valiliği tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Cudi Dağı Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli köyleri ile kırsal bölgelerinde de geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Jandarma Özel Harekat personellerinin katılımıyla başlatılan operasyona, helikopterler de destek veriyor. Zaman zaman sıcak temasların yaşandığı operasyonda, insansız hava araçları ile tespit edilen PKK'lıların kaçış güzergahları sürekli ateş altına alınıyor. Obüs atışlarının da yapıldığı bölgede dumanlar yükseliyor.