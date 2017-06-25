Kato Dağı'nda bayram namazı
Terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler vuran Mehmetçik, bayram namazını kılmayı da ihmal etmedi.25 Haziran 2017 Pazar 10:20
Şırnak'taki Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'nın yuvalandığı mağaralara tek tek girilerek örgüte ağır darbeler vuruldu.
KATO'DA BAYRAM SABAHI
Operasyonlara aralıksız devam eden Mehmetçik, ibadetlerini yerine getirmeyi de ihmal etmiyor. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda, vatan ve millet sevgisiyle terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, bayram namazını kıldı. Askerler, namazın ardından hep birlikte Ramazan sonrası ilk kahvaltıyı yaptı.