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Kato Dağı'nda bayram namazı

Terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler vuran Mehmetçik, bayram namazını kılmayı da ihmal etmedi.

25 Haziran 2017 Pazar 10:20
Kato Dağı'nda bayram namazı

Şırnak'taki Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'nın yuvalandığı mağaralara tek tek girilerek örgüte ağır darbeler vuruldu.

KATO'DA BAYRAM SABAHI

Operasyonlara aralıksız devam eden Mehmetçik, ibadetlerini yerine getirmeyi de ihmal etmiyor. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda, vatan ve millet sevgisiyle terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, bayram namazını kıldı. Askerler, namazın ardından hep birlikte Ramazan sonrası ilk kahvaltıyı yaptı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 10:20
  1. Mehmetçik
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  3. Şırnak
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