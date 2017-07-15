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Kato Dağı eteklerinde ’demokrasi’ yürüyüşü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde düzenlenen "Demokrasi" yürüyüşünde bir araya gelen birlerce vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) kınadı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:26
Kato Dağı eteklerinde ’demokrasi’ yürüyüşü

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle "Demokrasi" yürüyüşü düzenlendi. İlçe Kaymakamlığınca organize edilen yürüyüşe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, ilçe protokolü, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, aşiret liderleri ve binlerce vatandaş yürüdü. Atatürk Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi. Yürüyüş sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, sık sık "Kahrolsun FETÖ" ve "Biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz" sloganları attı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, "Memlekete sahip çıkmanın yıl dönümünde bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. 15 Temmuz 2016 günü tıpkı 1915’te Çanakkale şahlanışının, Çanakkale direnişinin ve Çanakkale destanının yazıldığı gibi aziz milletimiz yeni bir destan yazdı. Bu memleketi dışarıdan işgal edemeyeceklerini anlayan memleket düşmanları, bu memleket içerisindeki hainler aracılığıyla işgal etme emelini gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama milletimizin direnişi sayesinde emellerine ulaşamadılar. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:26
  1. Türkiye
  2. Atatürk
  3. Çanakkale
  4. Şırnak
  5. Çan
  6. Mem
  7. Kato Dağı
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