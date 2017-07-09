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Katliamın kurbanları Suriye'de toprağa verildi

Sakarya'da vahşice öldürülen 9 aylık hamile Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, Suriye'de toprağa verildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:57
Katliamın kurbanları Suriye'de toprağa verildi

Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü. Cenazeleri teslim alan el-Rahmun’un babası Muhammed Abdülhadi Ali el-Rahmun, "Türkiye hükümetinden, bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz." dedi. Bitkin olduğu gözlenen baba el-Rahmun, Türk yetkililere suçluları kısa sürede bulup tutukladığı için müteşekkir olduğunu söyledi.

El-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Babül Hava sınırı kapısından, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin Cibale köyüne ambulansla götürülen cenazelere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri de eşlik etti. İHH Suriye çalışmaları sorumlusu Erhan Yemelek, "Ailenin talebi üzerine kendilerine yardımcı oluyoruz. Türk yetkilileri cenazeyi Suriye’de bize teslim etti. Biz de kendi sivil savunma ekibimizle köylerine götürdük." dedi.

CİBALE KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Cenaze törenine katılan acılı bir akraba, "Sakarya'da işlenen bu vahşet ne Türk halkını ile ne de Tük hükümetini temsil eder. Tek isteğimiz bu suçluların misliyle cezalandırılması." ifadesini kullandı. Öldüren anne ve bebek, namazın ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Suriyeli hamile kadın, 10 aylık bebeği ile Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık bir arazide ölü bulunmuştu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:57
  1. Emani el-Rahmun
  • SerdarSerdar28 dk önce
    Onu içerde besleyen onu idam etmeyip gebertmeyip te diğer sapıklara ibret olması sağlamayanlar utansın. idam deyip milletin gazını alıp bu işi sürümcemeye bırakanlar utansın. Bu iğrenç olayların önünü kesmek için eğitim ve ceza sistemini acilen sorgulanması lazım
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