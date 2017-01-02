Katliamın arkasında gizli servis şüphesi

Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen hain saldırıda terörist, saldırıyı o kadar planlı ve soğukkanlılıkla gerçekleştiriyor ki, bu onun özel eğitimli bir katil olduğunu gösteriyor. Üstelik silahı ve mühimmatı da, öyle kolay bulunacak cinsten değil.

Katliamın arkasında gizli servis şüphesi
Eklenme: 02 Ocak 2017, 01:24
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Taksiden indi, sinsice bekledi. Uygun anı kollayıp, harekete geçti. Silahı tutuş şeklinden kullandığı mühimmata, her şey, teröristin, çatışma bölgelerinde bulunmuş, tecrübeli ve özel eğitimli bir katil olduğunu gösteriyor.

Terörist, ateş etmeye, kapı önünde başlıyor ve ilk hedefi, görevli polis memuru ile, kapıdaki özel güvenlik. Yani onları saf dışı bırakarak, direnişi daha baştan önledi. Ardından da, hızla gece kulübüne girdi.

Silahı uzun namlulu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı, hafif ve seri atım yapabilen bir piyade tüfeği. Kullandığı mühimmat ise, temin edilmesi çok zor olan, çelik çekirdekli kurşun.

O sırada gece kulübünde, 700 - 800 kişi bulunduğu tahmin ediliyor. Hızla içeri giren terörist, kalabalığa, serinkanlılıkla, yakın mesafeden, nişan alarak, yani hedef gözeterek ateş ediyor. Uzmanlar, yüksek can kaybını, bununla açıklıyor.

Teröristin yapacaklarını önceden tasarladığı, yani bir plan dahilinde hareket ettiği de, kesin. İçerdekiler panik içinde kaçışırken, o, tüm cephanesini bitirip silahtan kurtulmayı ve üzerini değiştirip, izini kaybettirmeyi başarıyor.

Gerek eylemi gerçekleştiren teröristin profesyonelliği, gerek kullanılan silahın ve mühimmatın özellikleri, bu eylemin arkasında bir terör örgütü kadar, gizli servislerin de bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

 
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