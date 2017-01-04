Katliamcı Myanmar Hükümeti'nden skandal 'soykırım' kararı!

Myanmar'da Arankanlı Müslümanlara yönelik güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddialarını araştıran komisyon ara kararını açıkladı.



Yakın zamana kadar ABD'nin kara listesinde bulunan eski general Myint Swe'nin başkanlık ettiği hükümet komisyonunun raporunda "Bölgedeki nüfusun, camilerin ve dini yerlerin varlığı soykırım ve dini zulüm olmadığının kanıtıdır" iddiasında bulundu.

RAPORDA, GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YARGISIZ İNFAZLA SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİALARINA YER VERİLMEDİ

Komisyon ayrıca güvenlik güçlerinin yaygın olarak tecavüzle suçlandığı iddiaları da ‘yetersiz kanıt' olması iddiasıyla reddetti.



Komisyonun raporunda güvenlik güçlerinin sivilleri yargısız infazla öldürdüğüne yönelik iddialara yer verilmezken, 485 Arakanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı ayrıca Arakanlı silahlı militanların bölgede hala varlık gösterdiği belirtildi. Kundaklama, hukuksuz gözaltı ve işkence iddialarını soruşturmaya devam edeceğini açıklayan komisyonun raporunu bu ay tamamlaması bekleniyor. Raporda, Arakanlı Müslümanlardan da ‘Bengalli' olarak bahsedildi. Zira, Myanmar hükümeti yüzyıllardır bölgede yaşamalarına Arakanlı Müslümanların komşu Bangladeş'ten gelen ‘kaçak' göçmenler olduğunu savunuyor.

POLİSİN ARAKANLI SİVİLLERİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER YAYINLANMIŞTI

Rapordan 4 gün önce sosyal medyada Myanmar polisinin onlarca Arakanlı Müslümanı sıraya dizip bazılarını tekme tokat dövdüğü görüntüler yine bir polis memuru tarafından paylaşılmıştı. Bugün yapılan açıklamada olayla ilgili 8 polisin gözaltına alındığını duyurdu.

'ARAKANLI AYLAN KURDİ'

Myanmar güvenlik güçleri 3 ay önce Arakan'daki bazı karakollara saldırıların ardından bölgede büyük bir operasyon başlattı.



Resmi rakamlara göre operasyonun başlangıcından bu yana onlarca kişi öldü. Bangladeş son aylarda yaklaşık 50 bin Arakanlı'nın Myanmar'dan kaçarak ülkeye girdiğini duyurdu. CNN ise 4 Aralık'ta annesi ve kardeşi ile birlikte Myanmar-Bangladeş sınırındaki nehri geçmek isterken boğularak öldüğü iddia edilen 16 aylık Muhammed Shohayet'e ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğraf, 2015'te ailesiyle birlikte Avrupa'ya sığınmak isterken boğulan ve cansız bedeni Bodrum sahiline vurunca bir anda dünyanın gündemine oturan 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

CNN'e verdiği demeçte "Fotoğrafı görünce ölmek istedim" diyen baba Zafor Alam, köylerinin güvenlik güçlerince yakıldığını, olayda büyükanne ve babasının öldüğünü öne sürdü.



Ancak Myanmar hükümet sözcüsü Aye Aye Soe, köye yapılan operasyonu doğrulasa da Alam'ın iddialarını yalanladı ve açıklamayı ‘propaganda' olarak niteledi.

CNN de Arakan'da gazeteci ve bağımsız araştırmacılara uygulanan kısıtlamalar nedeniyle iddiayı doğrulayamadığını belirtti. Nüfusunun çoğu Budist olan Myanmar'da yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor. Hükümetin kimlik vermeyi reddettiği Arakanlı Müslümanlar ve Budistler arasında 2012'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti, 100 binden fazlası da yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.